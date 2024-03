La Sampdoria passa al Garilli. Feralpisalò sconfitta 3-1

La Feralpisalò non riesce a dare seguito alla vittoria contro lo Spezia e al “Garilli” di Piacenza perde per 3-1 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo (gol e highlights). Per i verdeblù si tratta della terza sconfitta casalinga consecutiva dopo Ascoli e Palermo.

La partita

I Leoni del Garda iniziano bene la sfida, ma i blucerchiati passano alla prima azione offensiva: Felici cerca l’anticipo su Verre, ma commette fallo in area che vale il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta De Luca che non sbaglia e sigla l’1-0.

La Feralpisalò prova a reagire al quarto d’ora con una buona conclusione di Balestrero ben parata da Stankovic, ma a trovare la via del gol sono ancora gli ospiti: contropiede fulmineo di Verre, palla in profondità a De Luca che controlla e batte per la seconda volta Pizzignacco.

La formazione di mister Zaffaroni sembra non accusare il colpo, ma di fatto non riesce a intaccare il doppio vantaggio e le due squadre vanno al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa i Leoni del Garda scendono in campo con ottimo piglio e dopo quattro minuti riaprono la partita: Di Molfetta approfitta del retropassaggio sciagurato di Darboe e di prima intenzione calcia in porta. Stankovic respinge con piedi, la palla torna a Di Molfetta che appoggia a Kourfalidis. Il greco non spreca l’assist del compagno e accorcia le distanze.

La Feralpisalò ci crede, ma a dieci minuti dal termine la Samp mette la parola fine alla sfida trovando il terzo gol: Verre riceve palla al limite dell’area da Stojanovic, controllo, finta su Bergonzi e conclusione imparabile all’incrocio dei pali.

Il gol del 3-1 chiude di fatto la partita che si avvia al triplice fischio senza ulteriori occasioni.

I Leoni del Garda restano così a al penultimo posto a quota 24 punti a meno 3 dallo Spezia, meno 4 dall’Ascoli in zona play out e meno 9 dalla salvezza diretta, posizione attualmente occupata dalla Reggiana. I verdeblù torneranno in campo sabato 9 marzo alle ore 14 in trasferta sul campo del Modena.

Il tabellino

FERALPISALÒ - SAMPDORIA 1-3

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis (80' Hergheligiu), Fiordilino, Di Molfetta (65' Zennaro), Tonetto (55' Letizia); Manzari (80' Pietrelli), La Mantia (65' Butic). A disposizione: Liverani, Volpe, Voltan, Krastev, Verzeletti, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni 6.5 (86' Depaoli), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami (67' Girelli), Yepes, Darboe (50' Askildsen), Barreca (67' Giordano); Verre (86' Alvarez), De Luca. A disposizione: Ravaglia, Esposito, Lotjonen, Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

RETI: 49’ Kourfalidis - 9' rig. 18’ De Luca 18' pt De Luca, 79’ Verre.

AMMONITI: Fiordilino - Barreca, Leoni,, Yepes, Darboe, Askildsen, Stojanovic.

NOTE: Spettatori: 4.155 (1.454 ospiti). Calci d'angolo: 5-2. Recupero: 1'-5'.