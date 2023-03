Poker della Feralpisalò contro il Renate

La Feralpisalò vince una partita difficilissima e complicata in casa del Renate e si conferma in testa alla classifica del girone A di Serie C appaiata alla Pro Sesto. Stesso punteggio della gara d’andata, ma stavolta a parti invertite a favore dei verdeblù di mister Vecchi.

Inizio di gara difficile per i leoni del Garda che dopo nove minuti sono costretti a inseguire per rispondere al gol di Baldassin. I salodiani non accusano il colpo, riordinano presto le idee e già al 26’ ristabiliscono la parità con Di Gennaro bravo a finalizzare l’assist di Voltan. Poco dopo la mezz’ora la Feralpisalò sfiora il sorpasso, ma la conclusione al volo di Guerra si stampa sul palo. Nella seconda frazione di gioco, però, Guerra si riscatta prendendo per mano la squadra: il suo show inizia al 57’ segnando il gol del vantaggio e prosegue al 70’ quando veste i panni di uomo assist mandando in porta Voltan che allunga il vantaggio. A sei minuti dal termine Guerra mette la parola fine alla partita segnando la doppietta personale che fissa il parziale sul 4 a 1.

I leoni del Garda salgono a quota 51 punti e restano in vetta insieme alla Pro Sesto con tre punti di vantaggio su Pordenone e Lecco.

Domenica 12 marzo, i verdeblù torneranno in campo allo stadio “Lino Turina” di Salò per affrontare il Vicenza nella sfida valida per la 31ª giornata del campionato.

IL TABELLINO

RENATE - FERALPISALÒ 1-4

RENATE (4-3-3): Drago, Angeli, Ghezzi, Ermacora, Nelli; Silva, Baldassin, Colombini; Esposito (78’ Squizzato), Sorrentino (71’ Malotti), Artistico (71’ Nepi). A disposizione: Furlanetto, Anastasia, Ciarmoli, Manzolini, Marano, Simonetti. Allenatore: Dossena.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Bacchetti, Salines; Hergheligiu (73’ Icardi), Carraro (86’ Palazzi), Balestrero; Voltan (82’ Pietrelli), Guerra (86’ Sau), Siligardi (73’ Pittarello). A disposizione: Volpe, Venturelli, Musatti, Legati, Panico, Pilati. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO:

ASSISTENTI:

RETI: 9’ Baldassin – 26’ Di Gennaro, 57’ 84’ Guerra, 70’ Voltan.

AMMONITI: Bacchetti, Carraro, Voltan.

NOTE: Angoli 7-7. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.