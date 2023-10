Feralpisalò, la scintilla non arriva. La Reggiana vince 3-0

La scintilla che serviva non è arrivata. Allo stadio “Garilli” di Piacenza la Feralpisalò cade 3-0 sotto i colpi della Reggiana che già nel primo tempo aveva chiuso la pratica con due gol di vantaggio.

Il nero tecnico Zaffaroni si affida al 3-5-2 con Parigini e Felici schierati come quinti. I due esterni partono bene, ma gli emiliani impiegano soltanto otto minuti ad aprire le marcature con Antiste che si gira in area e supera Pizzignacco. I verdeblù accennano una timida ripresa con La Mantia e Kourfalidis, ma le due conclusioni verso lo specchio non preoccupano Baldi. Alla mezz’ora arriva Balestrero serve un buon pallone a Ceppitelli che però è sbilanciato e non riesce a dare forza al tap-in. Quando i Leoni del Garda sembrano poter dare qualcosa in più arriva però l’episodio che cambia la partita: Pilati entra su Portanova, l’arbitro non vede il contatto ma richiamato dal Var assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Cigarini trasforma il penalty allungando il vantaggio a una manciata di minuti dal riposo.

Nella ripresa Compagnon prova a suonare la carica con un bel mancino a giro che però si stampa sulla traversa. Ancora una volta, la Reggiana condanna i verdeblù nel loro momento migliore dei verdeblù: filtrante preciso per Antiste, Pizzignacco si oppone in uscita ma la palla resta lì dove arriva Pieragnolo che deposita in rete.

Tra le fila dei gardesani Buti? rileva Compagnon. L’attaccante croato entra con lo spirito giusto provando a dare una scossa alla partita che però è già indirizzata a favore degli emiliani. La squadra allenata da Nesta, infatti, continua ad attaccare ma Pizzignacco evita un passivo maggiore e ingiusto opponendosi prima a Gondo e poi a Girma con due interventi prodigiosi.

Ancora una sconfitta per la Feralpisalò che rimane al penultimo posto della classifica a quota 4 punti. Lunedì pomeriggio è fissata la ripresa in vista del prossimo impegno in trasferta a Cosenza.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli (82’ Bergonzi), Bacchetti; Felici, Kourfalidis (58’ Zennaro), Fiordilino (70’ Carraro), Balestrero, Parigini (70’ Martella); La Mantia, Compagnon (58’ Buti?). A disposizione: Minelli, Volpe, Verzeletti, Hergheligiu, Pietrelli, Gjyla, Sau. Allenatore: Zaffaroni.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Szyminski (46’ Libutti), Rozzio, Marcandalli; Portanova, Cigarini (70’ Nardi), Bianco, Pieragnolo (74’ Fiamozzi); Antiste (70’ Crnigoj), Gondo; Girma (88’ Melegoni). A disposizione: Sposito, Satalino, Varela, Lanini, Shaibu, Da Riva, Kabashi. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

ASSISTENTI: Rossi di Novara; Barone di Firenze.

RETI: 7’ Antiste, 43’ rig. Cigarini, 55’ Pieragnolo.

AMMONIZIONI: Ceppitelli, Felici - Gondo.

NOTE: Spettatori: 1950. Angoli 3-1. Recupero 1’ - 3’.