Feralpisalò, la Primavera 2 eliminata dalla Coppa Italia

Nonostante una buona prestazione, i giovani Leoni del Garda sono stati eliminati dalla Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia Primavera. La formazione emiliana ha staccato il pass imponendosi al centro sportivo “Rigamonti” con il punteggio di 2-1. Il primo tempo si gioca in sostanziale equilibrio fino al minuto 36 quando D'Angelo porta in vantaggio la Reggiana con un tiro dalla distanza. Nella ripresa i verdeblù scendono in campo con maggior vivacità per recupera lo svantaggio e al 70’ arriva il gol del meritato pareggio con Benti. La squadra di mister Zenoni prova a sfruttare il momento favorevole, ma la difesa granata fa scudo a protezione della porta. A meno di dieci minuti dal termine arriva la doccia fredda per la Feralpisalò: durante una serie di rimpalli nell'area verdeblù, l'arbitro vede un contatto irregolare e concede un calcio di rigore agli ospiti che Rigazzoli trasforma firmando la vittoria della Reggiana.

Risultato amaro, ma buona partita dei giovani Leoni del Garda che possono guardare con ottimismo all’esordio in campionato in programma sabato 16 settembre alle ore 15 contro il Parma, sempre al centro sportivo “Rigamonti”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - REGGIANA 1-2

FERALPISALÒ: Righetti, Zappa (80’ Gaverini), Peli, Contrasto, Danesi, Pacurar, Cantamessa, Inverardi (66’ Nasti), Benti (80’ Telalovic), Gjyla, Mombrini (66’ Picchi). A disposizione: Faganio, Bettolini, Rubagotti, Noventa, Rizzi, Zaninelli, Minelli. Allenatore: Zenoni.

REGGIANA: Motta, Meringolo (72’ Biolchi), Rouiched, Blanco, Paterlini, Tarantola, Camara (80’ Casini), Barbieri, D’Angelo (80’ Pirazzoli), De Marco (90’ Dibra), Natale (72’ Di Turi). A disposizione: Aibangbee, Grammatica, Brevini, Curti, Campaniello, Ferrari. Allenatore: Costa.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

RETI: 70’ Benti - 36’ D'Angelo 83’ rig. Pirazzoli.

AMMONITI: Zappa, Meringolo, Cantamessa-

NOTE: Angoli 4-6. Recupero 4’-4’.