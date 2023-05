Feralpisalò vs Reggiana: le formazioni ufficiali

Leoni del Garda in campo alle 18 allo Stadio “Lino Turina” di Salò per affrontare la Reggiana nella seconda giornata di Supercoppa di Serie C. Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Catanzaro, contro gli emiliani sarà necessario vincere per sperare nella vittoria finale.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Centi della sezione di Terni. Gli assistenti saranno i signori Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena e Andrea Bianchini della sezione di Perugia, mentre il IV ufficiale sarà il signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1.

Le formazioni ufficiali:

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Tonetto, Bacchetti, Balestrero, Pittarello, Guerra, Pilati, Carraro, Zennaro, Hergheligiu. A disposizione: Volpe, Venturelli, Musatti, Palazzi, Buti?, Legati, Panico, Di Gennaro, Icardi, Siligardi, Pietrelli, Salines. Allenatore: Vecchi.

REGGIANA: Voltolini, Rossi, Rosafio, Pellegrini, Fiamozzi, Luciani, Muroni, Laezza, Nardi, Cremonesi, Guglielmotti. A disposizione: Venturi, Rozzio, Vallocchia, Cigarini, Pederzini, Lanini, Libutti, Varela, Capone, Montalto, Hristov, Kabashi, Sciaudone. Allenatore: Diana.