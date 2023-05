Feralpisalò vs Reggiana: le dichiarazioni del post partita

Serie C

Non poteva essere una festa perfetta senza una degna vittoria per salutare la stagione 2022/23 e dare appuntamento sì propri tifosi al prossimo campionato di Serie B. Contra la Reggiana, infatti, i leoni del Garda hanno vinto per 3-1 con i gol di Pittarello, Zennaro e Siligardi. Soddisfatto il tecnico Stefano Vecchi che al termine dell’ultima partita della stagione ha parlato così:

“Sono molto contento per il risultato di oggi e per la prestazione. Abbiamo fatta una bella partita, di grande intensità. È stata una bella sfida questa Supercoppa, ci ha dato un piccolo assaggio per la prossima stagione. Settimana prossima facciamo gli ultimi allenamenti e poi ci sarà il rompete le righe, chiudiamo la stagione nel migliore dei modi. Siamo un grande gruppo e l’abbiamo dimostrato”.