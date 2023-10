Feralpisalò-Reggiana, le dichiarazioni del post partita di mister Zaffaroni e Balestrero

È un altro pomeriggio amaro per la Feralpisalò che contro la Reggiana ha rimediato l’ottava sconfitta stagionale. Esordio non felice per il tecnico Zaffaroni che ha posto l’accento sull’aspetto caratteriale.

Al termine dell’incontro il mister Marco Zaffaroni e il centrocampista Davide Balestrero hanno parlato in conferenza stampa. Queste le loro parole.

MARCO ZAFFARONI

“È stata una gara che ha poco da dire. Dobbiamo analizzare tutti gli aspetti: il primo è sicuramente quello caratteriale, dove bisogna crescere parecchio. È ovvio che ciò è condizionato dalle sconfitte, dalla classifica, però ne vuoi venirne fuori devi avere una reazione da questo punto di vista. Abbiamo preso subito gol, poi c’è stata la reazione dove abbiamo creato le possibilità di fare gol e anche da questo punto di vista dobbiamo crescere molto. In termini numerici abbiamo creato le stesse occasioni della Reggiana, anche clamorose, la differenza è che loro hanno segnato e noi no. Poi gli episodi determinano le partite, è chiaro che se perdi 3-0 tutto passa in secondo piano. Il salto di qualità, ripeto, è da fare dal punto di vista emotivo e caratteriale".

DAVIDE BALESTRERO

"Purtroppo ogni volta che facciamo un primo errore lo paghiamo. Facciamo fatica a reagire nonostante le occasioni che riusciamo a creare. Bisogna sicuramente dare una sterzata perchè così ci rendiamo tutti conto che non va bene. L'ultima settimana è stata movimentata ma non devono esserci alibi, noi giocatori siamo tutti insieme da luglio, ormai ci conosciamo e professionalmente non ho il minimo dubbio sull’integrità dei miei compagni. Il mister ha portato le sue idee, diverse dalla precedente gestione, però il sabato bisogna mettere comunque qualcosa di più, è questione di carattere e mentalità. Lavoreremo perchè la soluzione è quella".