Feralpisalò vs Reggiana: i convocati di Mister Vecchi

Questo mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul campo dello Stadio “Lino Turina” di Salò, in vista della sfida casalinga di sabato 6 (ore 18) contro la Reggiana valida per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Per la sfida contro la formazione emiliana vincitrice del girone B di Lega Pro, mister Stefano Vecchi dovrà rinunciare agli indisponibili Sau, Voltan e Di Molfetta.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Centi della sezione di Terni Gli assistenti saranno i signori Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena e Andrea Bianchini della sezione di Perugia, mentre il IV ufficiale sarà il signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1.

Questi i giocatori convocati dal tecnico Stefano Vecchi:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 26 Siligardi.