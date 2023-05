Feralpisalò vs Reggiana verso l’affluenza record

Sabato 6 maggio alle ore 18, i leoni del Garda scenderanno in campo allo Stadio “Lino Turina“ per disputare la seconda giornata della Supercoppa di Serie C contro la Reggiana. Per la formazione di mister Vecchi sarà l’ultima partita della stagione e forse anche l’ultima partita ufficiale a Salò in attesa di capire quale sarà lo stadio per la prossima stagione.

Per la sfida contro la Reggiana è prevista un’affluenza da record e per questo il Club gardesana ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti:

DOVE ACQUISTARLI:

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria dello Stadio Lino Turina, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 16:30. Il giorno della partuta, invece,i biglietti potranno essere acquistati da due ore prima dell'inizio della gara fino al termine del primo tempo.

I PREZZI

- Tribuna VIP:

Intero €25.00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

Ridotto €20,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio *

Ridotto Dipendenti Feralpi €20,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

- Tribuna coperta:

Intero €20,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

Ridotto €16,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio *

Ridotto Dipendenti Feralpi €16,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

- Tribuna scoperta alta:

Intero €16,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

Ridotto €10,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio *

Ridotto Dipendenti Feralpi €10,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

- Tribuna scoperta bassa:

Intero €10,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio

Ridotto €1,50 + diritto di prevendita e commissione di servizio (solo per i tesserati del settore giovanile di Feralpisalò)

- Under 14 gratis

* Ridotto: Donne | ragazzi dai 14 ai 18 anni | Over 65 | Forze dell’Ordine e Forze Armate | Persone con disabilità

SETTORE OSPITI

I biglietti per il settore ospiti possono essere acquistati online al costo di €10,00 + diritto di prevendita e commissione di servizio. I tagliandi saranno In vendita fino alle 19 di venerdì 5 maggio.