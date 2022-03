FeralpiSalò pronto al big match contro il Padova

Il FeralpiSalò si prepara a scendere in campo domenica 6 marzo in casa del Padova, in quello che è considerato il big match della 30esima giornata di serie C, girone A. La squadra di mister Vecchi si trova al momento al terzo posto in classifica, a quota 55 punti, con un discreto vantaggio sulla quarta (+4) ma un distacco ancora più ampio rispetto al Padova, secondo a quota 63 punti.

Entrambe le formazioni stanno disputando un ottimo campionato: il Padova ha conquistato 18 vittorie su 29 sfide, perdendone solo 2; il FeralpiSalò un paio in meno, sono infatti 16 le vittorie, e 6 le sconfitte. Un’eventuale vittoria del Padova permetterebbe di mettere un po’ di pressione al Sudtirol, al momento primo in classifica con 70 punti ma reduce dalla prima sconfitta in campionato, contro il Piacenza.

Sarà interessante valutare come il Sudtirol abbia elaborato la sconfitta nell’ultimo turno, in questa giornata tornerà nello stadio di casa contro il Mantova. Tutte le gare del girone A di serie C sono in programma per domenica 6 marzo, ore 14.30.