Feralpisalò, presentato il programma del settore giovanile

La crescita e lo sviluppo della Feralpisalò proseguono anche in direzione del settore giovanile che negli ultimi anni ha dato tante soddisfazioni al club. Nella giornata di mercoledì, presso lo stadio “Lino Turina” di Salò, la società verdeblù ha presentato le attività del settore giovanile per la stagione 2023/2024. Presenti il direttore generale del settore giovanile, Pietro Lodi, il coordinatore dell’area tecnica, Felice Tufano, e il responsabile dell’Attività di base, Fabio Piantoni. Di seguito le parole dei relatori.



Il direttore generale, Pietro Lodi:

“Quest’anno per noi è un banco di prova molto importante e fortemente stimolante, perché le nostre squadre del settore giovanile si trovano a sfidare società di Serie A e Serie B. Per i nostri ragazzi deve essere motivo d’orgoglio e di stimolo essere in una società che ha la possibilità di giocare un campionato simile. È fondamentale che i ragazzi imparino a giocare a calcio ma per noi è importante formare un ragazzo non solo dal punto di vista tecnico ma anche di formarlo a 360 gradi, soprattutto dal punto di vista valoriale. Felice Tufano è un inserimento importante per il club e il suo entusiasmo e la sua competenza li sto tastando con mano tutti i giorni perché siamo a stretto contattato quotidianamente, ha una grande passione e una grande voglia”.



Il nuovo coordinatore dell’area tecnica, Felice Tufano:

“Da bresciano e da professionista sicuramente questa sarà un’avventura parecchio stimolante. Per me è una novità, avendo allenato dal ’95 fino alla stagione che si è appena conclusa, è una nuova sfida, un nuovo modo di fare calcio rispetto a quello che facevo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ruotano intorno al sistema del settore giovanile della società, che mi hanno aiutato ad inserirmi e ovviamente grazie anche al Presidente e al Ds Ferretti che mi hanno contattato e mi hanno offerto questa possibilità. Bisogna alzare tutti quanti il livello per poter competere con realtà importanti. Il mio impatto con la società è stato assolutamente piacevole e positivo grazie, ripeto, all’accoglienza da parte di tutti. Ho trovato un lavoro fatto negli anni passati di ottimo livello e un’ottima organizzazione. Spero di poter essere utile alla causa portando la mia esperienza e le mie conoscenze a disposizione di tutti. Penso che ci siano i presupposti per poter fare meglio di come è già stato fatto”.



Il responsabile dell’attività di base, Fabio Piantoni:

“Inizio il sesto anno in Feralpisalò e credo che il termine adatto per riassumere l’attività svolta sia “continuità”, che ci ha permesso poi di raggiungere, grazie anche al lavoro della prima squadra, il campionato nazionale. Ricordiamoci anche che i nostri ragazzi provengono tutti dal territorio della provincia di Brescia e questo è un motivo d’orgoglio. Per quanto riguarda il progetto affiliazioni, questo prosegue, ed è un progetto tecnico che nasce sulla base di migliorare un servizio per i ragazzi; quindi, il progetto consiste nell’organizzare delle uscite in queste società affiliate dove saranno i nostri tecnici ad interagire e interfacciarsi con i tecnici di queste società. Quest’anno saranno undici le società affiliate: Pavoniana Gymnasium (centro formazione tecnica), Passirano Camignone, PGS Samber 84, Virtus Feralpi Lonato, Real Montenetto, Villaclarense, Borgo San Giacomo, Virtus Aurora Travagliato, Polisportiva Erbusco, Bedizzolese e Oratorio Padergnone".