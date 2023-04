Feralpisalò vs Pro Sesto: le dichiarazioni di mister Vecchi

Il campionato è vinto da due giornate, ma contro la Pro Sesto il tecnico gardesano Stefano Vecchi vuole chiudere il campionato con una bella prestazione e per farlo avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa.

Ecco le parole di Mister Vecchi alla vigilia dell’ultima gara di campionato:

“Domani ci aspetta una gara difficile, vogliamo chiudere in bellezza. C’è il record di punti da battere, un altro record da conquistare. Affronteremo una squadra tosta, che sta lottando ancora per un posto in classifica. Non dobbiamo pensare sia finita qui, a partita finita poi avremo tempo di festeggiare come si deve. Il gruppo se lo merita, hanno fatto un grandissimo lavoro tutta stagione, è il giusto riconoscimento”.