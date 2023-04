Feralpisalò vs Pro Sesto: i convocati di mister Vecchi

La Feralpisalò si appresta a salutare il campionato di Serie C per approdare dalla stagione 2023/24 a quello più importante della Serie B. Prima però c’è un ultimo impegno da onorare: la partita contro la Pro Sesto, l’avversaria più agguerrita che è stata anche campione d’inverno proprio come i leoni del Garda. Per l’atto conclusivo del campionato saranno disponibili tutti i giocatori.

Di seguito i convocati dal tecnico Stefano Vecchi al termine dell’allenamento di rifinitura:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.