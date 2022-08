Feralpisalò - Primavera 2: Stefano Lucchini è il nuovo allenatore

Nel primo pomeriggio di giovedì 4 agosto, nella sede dell’azienda partner Intred a Brescia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Primavera 2, Stefano Lucchini.

Presenti alla conferenza stampa, oltre al tecnico, hanno partecipato anche l’Ad di Intred Daniele Peli, il vice presidente di Feralpisalò Dino Capitanio, il Direttore generale del Settore giovanile verdeblù Pietro Lodi e il responsabile dell’area tecnica del Settore giovanile Alex Pinardi.

“Voglio fare un grande ringraziamento alla società per la fiducia - esordisce Stefano Lucchini -. Qui ho trovato professionalità, competenza, attenzione e una grande accoglienza. L’entusiasmo con cui Alex Pinardi mi ha raccontato il mondo di Feralpisalò mi ha appassionato fin da subito ed è per questo che ho deciso di sposare il progetto. Da parte mia c’è l’ambizione di far crescere i ragazzi e di crescere io con loro”.

Entusiasta anche l’Amministratore delegato di Intred, Daniele Peli: “Per noi era importante continuare a investire nel nostro territorio, e questa collaborazione ci permette di trasmettere valori ad un target mirato. Il progetto della maglia? Ci ha appassionato molto, perché sappiamo che la visibilità di un club come Feralpisalò - che da sempre punta sui giovani - ci darà benefici”.

L’importanza dei giovani è invece sottolineata dal Vice Presidente della Feralpisalò Dino Capitanio: “I giovani per noi sono fondamentali e il nostro club ci ha sempre creduto fortemente. Sarà un onore per noi partecipare ad un campionato importante come quello della Primavera 2”.

Anche il Direttore generale del Settore giovanile verdeblù Pietro Lodi ribadisce il valore rappresentato dai giovani per il club “Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi per l’obiettivo che hanno raggiunto. Per i ragazzi e anche per noi, come società, partecipare ad un campionato così competitivo è stimolante e anche fortemente formativo. La Primavera è un grande esempio per le altre categorie del Settore giovanile, mostrando l’impegno e la dedizione necessarie allo sport ad alti livelli”.

L’obiettivo stagionale è infine posto dal responsabile dell’area tecnica del Settore giovanile Alex Pinardi: “Vogliamo far crescere i ragazzi. Giocheremo con giovani del 2004 e 2005 e abbiamo mantenuto gran parte della formazione dello scorso anno. Mi ha colpito molto l’entusiasmo di Mister Lucchini, che conoscevo dai tempi dell’Under 21, ed è per questo che la scelta è ricaduta su di lui. Sono bastate poche ore per trovare un accordo professionale ed etico”.

Fonte immagine: Feralpisalò.