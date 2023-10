Feralpisalò, presentato il mister Zaffaroni: “Sfida che accetto con grande entusiasmo”

S’è svolta mercoledì pomeriggio presso la sala stampa dello stadio “Lino Turina” di Salò la conferenza di presentazione del nuovo allenatore dei Leoni del Garda, Marco Zaffaroni. Di seguito le parole dell’allenatore e del Direttore Sportivo Andrea Ferretti.



MARCO ZAFFARONI (Allenatore Feralpisalò)

"Sono stati giorni molto intensi perché in pochissimo tempo ho dovuto conoscere tante persone e tante dinamiche. Da un punto di vista organizzativo in questo club c'è grande attenzione su tutto, è una società all'avanguardia sotto tutti i punti di vista. Il primo giorno abbiamo avuto i tifosi che sono venuti a seguire l'allenamento e che ovviamente ringraziamo e a cui chiediamo di starci vicino perché in questi momenti c'è bisogno di tutti. Ho avuto, quindi, un impatto molto positivo e ora chiaramente c'è da mettersi al lavoro a testa bassa".

"Questa è una sfida che ho accettato con grande entusiasmo perché sono più che convinto che ci sia tutto per risalire. Ovviamente non esistono situazioni facili, bisogna lottare e combattere senza demoralizzarsi nei momenti negativi o esaltarsi nei momenti positivi: in queste situazioni bisogna avere grandissimo equilibrio e, soprattutto, non perdere mai la fiducia perché queste sono le basi su cui costruire questa annata".

"Bisogna trovare i giusti equilibri per fare entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Credo che sempre di più, nel calcio moderno, la cosa fondamentale sia quella di riuscire ad analizzare nel minor tempo possibile il contesto in cui ci si trova, i giocatori che si hanno a disposizione, e cercare di trovare la soluzione migliore in quel dato momento".

"In generale, indipendentemente dalla posizione in classifica, credo che il discorso mentale sia sempre quello principale. La fiducia e il credere in quello che si fa penso che siano aspetti che vengano prima di quello fisico e tattico, quindi in questo momento probabilmente è logico che le sconfitte creino sfiducia e perdita di convinzione facendoti rendere meno rispetto a quello che vali".

"I primi giorni sono di conoscenza. La mia idea, in generale, è quella di non fare grandi stravolgimenti perché non c'è il tempo necessario e poi sono convinto che comunque ci siano ottime basi. Adesso bisogna valutare bene le condizioni fisiche dei ragazzi a disposizione e poi tirare le somme".

"Il discorso che ho fatto ai ragazzi è molto chiaro: l'obiettivo è quello di salvarsi avendo la forza di pensare al presente senza andare oltre. Credo fortemente che sia l'unica cosa da fare perché qualsiasi altro pensiero che si fa al di fuori di questo ti fa spendere energie e perdere fiducia. La cosa migliore è concentrarsi su quello che noi possiamo fare, quindi allenarsi al massimo e prepararsi al meglio per ogni singola gara, già da sabato".

ANDREA FERRETTI (Direttore Sportivo Feralpisalò)

“Innanzitutto voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento a Stefano Vecchi. Il lavoro che ha fatto e quello che abbiamo condiviso in due anni e mezzo, soprattutto lo scorso anno, è qualcosa dentro di me e che rimarrà per sempre anche a livello societario. Le responsabilità non sono solo sue, anzi, io sono il primo responsabile di questa situazione. Né io né la squadra siamo esenti da colpe, questa scelta deve responsabilizzarci ancora di più e stimolarci a fare meglio”.

“Siamo arrivati a questa scelta per una serie di valutazioni fatte dopo dieci partite di campionato. Mi prendo tutta la responsabilità della scelta di mister Zaffaroni, anche se ne ho parlato sia con Elia Legati che con la società. È stata una scelta naturale, a Zaffaroni riconosco delle qualità umane ben precise e credo che sia la persona giusta per la nostra società, Inoltre come allenatore credo che abbia le caratteristiche ideali per portarci all’obiettivo che è la salvezza”.

“Salvarci sarebbe come vincere un altro campionato, anzi forse ancora più bello. Questa squadra ha un potenziale ancora inespresso e credo che possa fare di più. Con questo cambio credo che possa esserci un cambio di rotta, anche se so benissimo che Zaffaroni non ha la bacchetta magica e ci vorrà del tempo. È un percorso, ci vorranno tanta pazienza, resilienza, capacità di soffrire insieme e vere sempre chiaro il nostro obiettivo. Alla decima giornata non voglio sentire parlare di “ultima spiaggia” perché la Serie B ci insegna che tante squadre sono partite male e poi si sono riprese. Dobbiamo lavorare una partita alla volta”.

“Le difficoltà sul mercato non sono imputabili a Vecchi. Abbiamo avuto difficoltà oggettive legate anche al blasone inferiore della nostra società riaspetto alle altre diciannove. C’è stata difficoltà nell’amalgamare il gruppo con tanti giocatori arrivati a fine mercato. La squadra vista in queste prime dieci partite è stata molto altalenante. Ha fatto buone prestazioni, ma spesso ho avuto l’impressione di una squadra fragile, che si scioglieva alle prime difficoltà e quando andava sotto faticava a reagire. Abbiamo fatto questa scelta per responsabilizzare la squadra e dare una scossa e risollevare l’umore della squadra”.

“La scelta di tenere tutto lo staff, è stata voluta da tutta la società perché lo riteniamo molto valido. L’unica figura che con dispiacere abbiamo sollevato dall’incarico è il collaboratore tecnico Giordano Paganotto, mentre tutte le altre figure sono rimaste in organico e insieme ad Alessandro Gazzi comporranno il nuovo staff del mister”.

“Voglio fare un grande in bocca al lupo al mister. Non abbiamo contattato o sondato altri allenatori. Siamo andati dritti sul mister perché riteniamo che sia la persona giusta per sollevarci da questa situazione. Chiedo a tutto l’ambiente la massima unità perché la Serie B per la Feralpisalò è qualcosa di magico e vogliamo fare di tutto per mantenerla. Sono sicuro che con grande coesione, unità e quei valori che ci hanno contraddistinto in questi anni riusciremo a farcela. I bilanci non è corretto farli dopo dieci giornate. I tanti problemi muscolari ci stanno creando qualche difficoltà, ma ho la consapevolezza di aver a che fare con uomini con “U” maiuscola. Siamo convinti di avere le carte in regola per farcela e alla fine della stagione di riuscire”.