La Feralpisalò ha presentato il suo primo docufilm disponibile anche su Dazn

È avvenuta ieri sera presso il Teatro Alberti di Desenzano, in occasione della cena natalizia con i partner, la première del docufilm realizzato e autoprodotto internamente dalla Media House del club verdeblù.

Si chiama “OttoQuattroVentitrè - la volata finale” e racconta attraverso riprese esclusive, dietro le quinte, interviste ed immagini di repertorio la cavalcata dei Leoni del Garda verso la prima, storica promozione in Serie B, arrivata proprio l’8 aprile scorso.

Un lavoro iniziato dall'area Comunicazione quasi un anno fa, dopo la vittoria a Sesto San Giovanni e il titolo inedito di "campioni d'inverno". Lo staff, diretto da Matteo Oxilia, ha iniziato quindi a riprendere momenti di vita quotidiana tra campo e uffici, allo stadio Turina di Salò e in trasferta, "rubando" frame da riunioni e scorci negli spogliatoi o nel tunnel pre match.

La narrazione è cronologica, ma vive anche un paio di flashback che ne aumentano il pathos: l'attesa prima della sfida decisiva con la Triestina, poi decisa da Buti?, e la scintilla scoccata a Palermo, l'anno prima, durante la semifinale playoff persa contro i rosanero.

Tanti i protagonisti coinvolti: dal Presidente Giuseppe Pasini al capitano Elia Legati, passando da mister Stefano Vecchi e Simone Guerra fino all'Ad Marco Leali e al vice presidente Dino Capitanio. Ma anche alcuni aneddoti raccontati da Federico Carraro (“Il mister ci chiese di non guardare la partita della Pro Sesto, ma eravamo tutti in camera con i tablet accesi...”) o Filippo Pittarello, che rivive il rigore sbagliato a Trento. Oltre a loro anche altri protagonisti dentro e fuori dal campo per un girato totale di oltre 3 ore da cui sono state estratte due versioni: una da 45 minuti e quella extended, da 80, che sarà poi regalata internamente compresi i protagonisti del gruppo squadra che oggi non vestono più la maglia verdeblù.

Disponibile su Dazn

La notizia è che Dazn trasmetterà in app, dal 24 dicembre, il prodotto editoriale: un regalo di Natale per tutti i tifosi e gli appassionati che sfrutterà anche la grande visibilità della Serie B nei giorni dedicati al boxing-day.

Nel docufilm spazio anche alle tante attività sociali dei verdeblù, attraverso i racconti del Presidente Pasini e agli intrecci narrativi scelti, alternando immagini di backstage ad altre in risoluzione 4K.

Le parole del presidente Giuseppe Pasini

A margine della serata è intervenuto il presidente del club gardesano. Queste le sue parole:

“Questo docufilm ci ha fatto rivivere emozioni fortissime e vicine. Abbiamo voluto condividere con tutti voi per ricordare chi siamo, cosa siamo stati capaci di fare grazie ad un aspetto fondamentale: il gruppo - ha detto il Presidente di Feralpisalò, Giuseppe Pasini, intervenendo durante la serata - Sempre, nelle aziende, in campo, nella vita quotidiana se si lavora di squadra si possono fare cose straordinarie. L’ho vissuto personalmente nel lavoro, quando anni fa qualcuno credeva che alcune intuizioni non fossero vincenti. Ora si sono ampiamente ricreduti… Insieme sono certo che ce la faremo. E che lotteremo fino all’ultimo. Sappiamo di vivere una situazione difficile ma nelle ultime gare ho visto dei miglioramenti. Volevamo una Feralpisalò che lottasse ed è quello che i nostri ragazzi stanno facendo. Alcuni di loro, nell'ultima gara a Terni mentre rientravano negli spogliatoi, li ho visti piangere e questo significa che sono ragazzi che ci tengono e che hanno dei valori. Dal punto di vista tecnico dobbiamo migliorare, sicuramente, ma i miglioramenti si sono visti: la situazione è difficile ma non compromessa. In questo momento - prosegue il Presidente - forse sono un po' mancati quei giocatori più esperti che dovevano portare una certa mentalità però è altrettanto vero che abbiamo avuto molti infortuni. Credo molto in mister Zaffaroni e nello staff, così come nel nostro direttore sportivo. Il mister viene dà un'esperienza importante e credo sia l'allenatore giusto in questo momento. È molto meticoloso e sta lavorando anche sull’aspetto mentale. In questo momento non posso fare altro che dare fiducia a lui e a tutto lo staff. Forza Feralpisalò!”.