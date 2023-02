Feralpisalò vs Pordenone: la vigilia del big match

Domenica pomeriggio i leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul campo dello Stadio “Lino Turina” di Salò che lunedì sera sarà teatro del big match contro il Pordenone. La Feralpisalò vuole rimanere in testa al campionato e tenere distante il Pordenone che insegue a una lunghezza di distanza. Già disponibile per la partita il nuovo acquisto Marco Sau, mentre non saranno disponibili lo squalificato Guerra e gli infortunati Legati, Buti? e Di Molfetta.

Al termine dell’allenamento il tecnico Stefano Vecchi ha parlato così:

“Domani sarà una sfida difficile contro una squadra costruita per salire. Noi siamo lì, in alto alla classifica, e lotteremo per rimanerci. Noi abbiamo dimostrato fino ad ora di poterci stare al vertice della classifica. Per certi versi siamo due squadre molto simili, anche dal punto di vista del gioco. Domani sera ci aspettiamo una partita tosta, quindi dobbiamo essere più bravi della partita di andata”.

Questa la lista dei convocati per la partita contro il Pordenone:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi*, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

11 Pittarello*, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.

