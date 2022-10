Vittoria della Feralpisalò contro il Pordenone

La Feralpisalò centra la seconda vittoria, supera in classifica i rivali di giornata e sale al secondo posto della classifica alle spalle del Lecco che guida il giorone con un punto di vantaggio.

Buona partenza dei padroni di casa che dopo cinque minuti si trovano subito a fare i conti con un super Pizzignacco, bravo a deviare in angolo la conclusione di Torresi. Il Pordenone colleziona tre angoli consecutivi, ma la difesa verdeblù respinge l’offensiva friulana. La risposta salodiana arriva al decimo minuto con Siligardi che calcia bene, ma la palla manca di poco lo specchio. L’occasione del centravanti gardesano è un il solo episodio targato Feralpisalò che nel primo tempo si aggrappa alle parate di Pizzignacco al 23’ si tiro in corsa di Candellone prima e e poi al 42’ sul pericoloso colpo di testa di Pinato.

Nella ripresa il ritmo cala e i leoni del Garda ne approfittano trovando alla mezz’ora il gol del vantaggio: Siligardi recupera palla sulla mediana, lancio per Guerra che serve rasoterra sul secondo palo D'Orazio che non sbaglia. Al 37’ Siligardi ha una nuova occasione in contropiede, ma il suo tiro è deviato in angolo. Due minuti più tardi tocca ancora a Pizzignacco mettere una pezza e deviare in angolo l’incornata di Candellone. Nei sei minuti di recupero la Feralpisalò è costretta a giocare in dieci uomini per l’espulsione di Bergonzi maturato per doppia ammonizione, ma il risultato non cambia e i tre punti sono in cassaforte.

La Feralpisalò tornerà in campo domenica 30 ottobre tra le mura amiche del “Lino Turina” nel big match dell’undicesima giornata contro il Renate secondo a pari punti dei gardesani.

Le dichiarazioni rilasciate dal mister Stefano Vecchi al termine della partita.

“Una grande vittoria di spirito, di attenzione, di grande sofferenza. Tanta bravura dei nostri ragazzi che hanno saputo sventare più volte i vari pericoli che abbiamo avuto. Loro sono un’ottima squadra, ci hanno messo tutta partita sotto pressione, ma noi siamo stati bravi a resistere e torniamo a casa con i 3 punti.”

IL TABELLINO

PORDENONE - FERALPISALÒ 0-1

PORDENONE: Festa, Zammarini, Bruscagin, Bassoli, Benedetti, Torrasi (78’ Biondi), Giorico (59’ Burrai), Pinato, Deli, Dubickas (59’ Magnaghi, 63’ Piscopo), Candellone. A disposizione: Martinez, Giust, Maset, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Baldassar, Bottani. Allenatore: Di Carlo.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Benedetti (71’ Bacchetti), Pilati, Salines; Zennaro (71’ Icardi), Carraro (84’ Musatti), Balestrero; Siligardi (84’ Dimarco), Guerra, Cernigoi (61’ D’Orazio). A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze.

ASSISTENTI: Grasso di Acireale; Vitale di Ancona.

RETI: 74’ D’Orazio.

AMMONIZIONI: Giorico (P), Bergonzi (F), D’Orazio (F)

ESPLUSIONI: 90’ Bergonzi per doppia ammonizione.

NOTE: Angoli 11-2. Recupero 0’-6’.

Fonte immagine: Feralpisalò.