Feralpisalò-Pisa, numeri e statistiche della partita

Sabato 23 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Pisa, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Nessun precedente tra le due squadre che si affrontano per la prima volta.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Primo confronto in assoluto in Serie B tra Feralpisalò e Pisa. Le due formazioni non si sono mai incrociate neanche in Coppa Italia.

• La Feralpisalò ha subito 11 gol nelle prime cinque gare giocate nella Serie B 2023/24; quattro delle ultime cinque squadre ad avere incassato almeno altrettante reti a questo punto della stagione di Serie B sono poi retrocesse.

• Il Pisa non vince da sei gare interne di campionato (2N, 4P); i toscani non fanno peggio nelle gare interne di Serie B dal periodo tra febbraio 2017 e agosto 2019 (11 match senza vittorie in quel caso, con sei pareggi e cinque sconfitte).

• Il Pisa ha perso quattro delle ultime otto sfide (1V, 3N) disputate contro squadre neopromosse in Serie B - comprese le due più recenti contro Modena e Bari - dopo essere rimasto imbattuto nelle 18 precedenti (8V, 10N) del torneo cadetto.

• La Feralpisalò ha permesso agli avversari di giocare 126 palloni nella propria area in questo inizio di torneo - 50 in più rispetto al Pisa (76) - soltanto la Reggiana ha fatto peggio (153) nel campionato in corso.

• Andrea La Mantia è l’unico giocatore attualmente alla Feralpisalò ad avere segnato contro il Pisa in Serie B: contro i toscani, l’attaccante dei lombardi ha firmato una delle sue sei marcature multiple nella competizione: doppietta nell’ottobre 2020, con la maglia dell’Empoli, al Castellani.

• Tutti i tre gol segnati da Pietro Beruatto in Serie B, compreso quello realizzato nell’ultimo turno contro il Bari, sono arrivati nei primi tempi e su sviluppi di palla inattiva (corner). Inoltre, la prossima sarà la 100a partita del difensore dei nerazzurri nella competizione (esclusi playoff).