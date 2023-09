Feralpisalò-Pisa: i convocati dal mister Stefano Vecchi

Questa mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul campo dello Stadio Lino Turina di Salò, in vista della partita di sabato 23 settembre contro il Pisa, valevole per la sesta giornata di Serie B 2023/2024, alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico verdeblù Stefano Vecchi che dovrà rinunciare a Ferrarini, Voltan, Da Cruz, Carraro, Verzeletti, Camporese e Felici.

La partita sarà in diretta su Sky Sport, Now e Dazn.

Al termine della seduta, mister Vecchi ha diramato la lista dei convocati:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

3 Tonetto, 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

CENTROCAMPISTI

8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia.