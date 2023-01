Il Piacenza vince di rigore sulla Feralpisalò

La Feralpisalò sbatte sul muro del Piacenza che espugna lo stadio “Lino Turina” grazie al gol su rigore realizzato da Cesarini ad inizio ripresa. L’avvio della partita è favorevole alla formazione gardesana che però non riesce ad arrivare alla conclusione in porta. La prima occasione arriva al 25’ ed è a favore del Piacenza, ma Pizzignacco è bravo a neutralizzare il tiro di Morra. Dopo due minuti i leoni del Garda rispondono con Voltan, ma la sua conclusione è centrale. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo Siligardi impegna Rinaldi che però si distende e para salvando la porta.

Nel secondo tempo sono gli ospiti a partire meglio e dopo cinque minuti arriva l’episodio che cambia la partita: contropiede veloce del Piacenza fermato in maniera irregolare da Legati che atterra Munari in area concedendo il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cesarini che batte Pizzignacco. I leoni del Garda provano a reagire, ma le sortite offensive sono imprecise e poco pericolose. Al minuto 86 i verdeblù restano con un uomo in meno per l’espulsione di Zennaro a cui fa seguito il cartellino rosso dalla panchina a Siligradi per le successive proteste. Nei minuti finali il giovane Pietrelli è l’ultimo ad arrendersi con una conclusione che termina non lontana dal palo.

Sconfitta amara per la Feralpisalò che cede il primo posto della classifica al Pordenone, fermato in casa sullo 0 a 0 dalla Virtus Verona, davanti ora di un solo punto. La squadra di mister Vecchi tornerà in campo sabato prossima in trasferta contro la Pergolettese con l’obiettivo di tornare a vincere e riconquistare la vetta del girone A.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PIACENZA 0-1

FERALPISALÒ (4-3-2-1): Pizzignacco, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Tonetto (82’ Panico); Zennaro, Hergheligiu (72’ Pietrelli), Balestrero (72’ Palazzi); Siligardi (72’ Buti?), Pittarello (46’ Guerra), Voltan. A disposizione: Ferretti, Neri, Musatti, Benedetti, Icardi, Salines. Allenatore: Vecchi.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi, Rizza (70’ Gonzi), Nava (66’ Masetti), Cosenza, Suljc, Morra (72’ Plescia), Cesarini (66’ Giorno), Chierico (66’ Parisi), Palazzolo, Munardi, Accardi. A disposizione: Tintori, Reclaf, Zunno, Gianni, Capoferri, Onisa. Allenatore: Scazzola.

ARBITRO: Kumara di Verona.

ASSISTENTI: Monaco di Termoli; Munerati di Rovigo.

RETI: 51’ rig. Cesarini.

AMMONITI: Legati, Panico - Rizza.

ESPULSI: Zennaro, Siligardi - Scazzola (allenatore Piacenza).

NOTE: Angoli 4-4. Recupero 4’-7'.

Fonte immagine: Feralpisalò.