Feralpisalò vs Piacenza: i convocati di mister Vecchi

La Feralpisalò sfiderà nel pomeriggio il Piacenza allo stadio “Lino Turina” di Salò con fischio d’inizio fissato alle ore 17:30. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Pro Patria, i leoni del Garda cercano punti preziosi per rimanere al comando del girone A contro il Piacenza che, invece, si trova al penultimo posto distante cinque punti dalla salvezza. Tra le fila della Feralpisalò potrebbe partire titolare l’ultimo arrivato Butic per dare peso al reparto offensivo che sin qui ha totalizzato soltanto 21 reti.

La partita contro il Piacenza sarà trasmessa in diretta integrale su Eleven Sports e Sky Sport.

Sarà una partita importante alla quale bisogna prestare attenzione come ribadito durante la conferenza stampa pre partita dal mister Stefano Vecchi: “La classifica inganna. Soprattutto in un campionato come il nostro, equilibratissimo e più complicato rispetto alla scorsa stagione. La squadra sta bene e i ragazzi devono capire che, se vogliamo restare tra le primissime, la concorrenza interna è normale e necessaria. Buti?? Come gli ultimi arrivati, ha qualità morali e tecniche perfette per noi".

Di seguito la lista dei convocati verdeblù:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 12 Neri;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panìco, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero*, 16 Icardi, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.