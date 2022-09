La Feralpisalò vince a Piacenza

La Feralpisalò si riscatta subito dopo la caduta casalinga contro la Pro Patria e conquista tre punti sbancando il Gabrieli di Piacenza.

Parte meglio il Piacenza che nel primo quarto d’ora sfiora il vantaggio con Rossetti prima e Cesarini poi. Al 18’ sono però i verdeblù a passare in vantaggio con una conclusione dal limite esterno destro di Di Molfetta che supera Tintori.

Il Piacenza non si disunisce e cerca il gol del pareggio, ma il risultato non cambia e la formazione allenata da mister Vecchi conclude la prima frazione di gioco avanti di un gol..

A inizio ripresa il Piacenza sfiora il pareggio con Cesarini, ma a trovare la via del gol sono sempre i leoni del Garda: conclusione in porta di Pittarello e tocco con la mano di Cosenza. Nessun dubbio per l’arbitro che decreta il calcio di rigore ed estrae il secondo cartellino giallo a Cosenza indicandogli la via degli spogliatoi.Dagli undici metri si presenta lo stesso Pittarello che trasforma con un tiro centrale. Gli emiliani provano comunque a rimontare lo svantaggio, ma la partita termina con il parziale di zero a due per la Feralpisalò.

Pronto riscatto quindi per i gardesani che sabato 17 settembre ospiteranno la Pergolettese al “Lino Turina” di Salò.

IL COMMENTO DI MISTER STEFANO VECCHI

"Avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo contro una squadra come il Piacenza che mette grande forza, agonismo e carattere così come abbiamo fatto noi oggi. Questi sono i presupposti che portano a vincere le partite, sappiamo di avere una squadra di qualità ma in serie c se non ci metti questo spirito non vai lontano. Abbiamo vinto contro una squadra che darà del filo da torcere a tutti soprattutto in casa. La batosta di sabato scorso è servita però questo è un campionato al quale bisogna dare continuità. Come abbiamo archiviato la scorsa partita, ora dobbiamo archiviare anche questa e pensare alla prossima. Quest'anno abbiamo una squadra molto più giovane, ma anche con più qualità e se giochiamo con questo spirito guidati dal nostro capitano, l'unico vecchietto che si fa valere - ride mister Vecchi -, possiamo divertirci come fatto l'anno scorso. Su Palazzi consociamo le sue qualità, lo conosco dai tempi della Primavera dell'Inter quando era considerato uno dei migliori giovani in Italia. Purtroppo negli ultimi anni ha subito degli infortuni, perciò ora dobbiamo soltanto cercare di metterlo in condizione e sperare che non subisca altri contrattempi perché è un giocatore che farà molto comodo. La partita di sabato contro la Pergolettese dobbiamo farla diventerà come quella di stasera. Il Piacenza è una squadra organizzata e di temperamento, ma noi abbiamo fatto lo stesso e dovremo fare cosi anche contro la Pergolettese, cosa che contro la Pro Patria non abbiamo fatto".

IL TABELLINO

PIACENZA - FERALPISALÒ 0-2

PIACENZA (4-3-1-2): Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Capoferri; Palazzolo (71’ Munari), Nelli, Suljic; Cesarini; Rossetti (52’ Morra), Zunno (60’ Conti). A disposizione: Rinaldi, Maianti, Giacchino, Pezzola, Lamesta, David,, Vianni, Onisa, Massetti, Frosinini, Banchieri. Allenatore: Scalise.

FERALPISALO (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, Salines; Icardi (82’ Palazzi), Zennaro, Balestrero; Di Molfetta (88’ Musatti); D’Orazio (69’ Guerra), Pittarello (68’ Cernigoi). A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Benedetti, Bacchetti, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Milone di Taurianova.

MARCATORI: 18’ Di Molfetta, 66’ Pittarello.

AMMONITI: Icardi (F), Suljic (P), Cosenza (P), Cosenza (P), Balestrero (F), Palazzi (F).

ESPULSO: Cosenza.

Fonte immagine: Feralpisalò.