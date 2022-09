Feralpisalò: vittoria di misura sulla Pergolettese

La Feralpisalò centra la prima vittoria casalinga in campionato, la terza in stagione e la seconda consecutiva, salendo così a quota nove punti in classifica. Grande prova della Pergolettese che regge per quarantacinque minuti, ma nella ripresa può solo applaudire alla grande punizione calciata da Di Molfetta.

PRIMO TEMPO. Buon inizio di partita dei leoni del Garda con Di Molfetta subito in gran spolvero. Il fantasista verdeblù cerca la porta già al quarto d’ora, ma Soncin devia la conclusione. Poco più tardi ci prova anche Mazzarani, ma il più pericoloso è sempre Di Molfetta con un tiro da posizione difficile che spaventa la retroguardia ospite. Alla mezz’ora la Pergolettese prova a sfruttare una ripartenza, ma capitan Legati compie un grande intervento difensivo tra gli applausi del “Lino Turina”. Al 35’ Guerra ci prova da calcio piazzato, ma Soncin salva la porta. A cinque minuti dal termine ci prova ancora di Molfetta con un tiro dai venticinque metri, ma la palla termina sopra la traversa.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il film della partita non cambia e la Feralpisalò si rende pericoloso dopo un minuto sull’asse Di Molfetta-Guerra, ma Soncin respinge ancora. I leoni del Garda insistono e al 66’ passano meritatamente in vantaggio: bellissima punizione di Di Molfetta sulla quale stavolta Soncin non può nulla. La squadra di mister Vecchi vuole chiudere la partita e al 76’ va vicina al raddoppio con D’Orazio, ma Arici salva sulla linea. Lo stesso D'Orazio ci riprova al 43’ al termine di un’azione personale respinta da un ottimo Soncin. Nei minuti finali la Pergolettese si butta in avanti per cercare il gol del pareggio, ma Legati e compagni difendono il risultato fino al triplice fischio e conquistano tre punti importanti.

Nel prossimo turno la Feralpisalò è attesa dalla Virtus Verona reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Novara.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ- PERGOLETTESE 1-0

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines; Icardi (59’ D'Orazio), Zennaro (78’ Palazzi), Balestrero; Di Molfetta; Pittarello (59’ Cernigoi), Guerra (89’ Tonetto). A disposizione: Neri, Ferretti, Musatti, Tonetto, Bacchetti, Palazzi, Cernigoi,. Pilati, D'Orazio, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli (78’ Guiu Vilanova), Mazzarani, Varas, Villa; Abiuso (83’ Corti), Vitalucci (69’ Iori). A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Guiu Vilanova, Lucenti, Cancello, Iori, Artioli, Ruani, Verzeni, Piccinini. Allenatore: Fabbro.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Cadirola di Milano; Cassano di Saronno.

MARCATORI: 66’ Di Molfetta.

AMMONITI: Legati, Zennaro - Mazzarani, Andreoli.

