Feralpisalò, numeri e statistiche della partita con il Parma

Domenica 20 agosto la Feralpisalò farà il suo storico esordio in Serie B allo stadio “Tardini” contro il Parma.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Parma e Feralpisalò si sfideranno per la prima volta in Serie B; le due squadre, però, si sono già incontrate in un campionato, nella Serie C 2016/17, registrando una vittoria esterna a testa.

• Per il secondo anno di fila, il Parma affronterà una neopromossa in Serie B nella prima giornata di campionato; nella passata stagione i gialloblù pareggiarono 2-2 in casa contro il Bari.

• Il Parma ha concluso la passata stagione regolare con quattro vittorie casalinghe di fila e potrebbe arrivare a cinque in Serie B per la prima volta dal 1964.

• La Feralpisalò potrebbe essere la prima squadra debuttante assoluta in Serie B a vincere la sua gara di esordio nella competizione dal Pordenone nel 2019, che battè alla prima giornata, in casa, il Frosinone per 3-0.

• Nella passata regular season il Parma ha vinto solo una delle otto sfide contro squadre neopromosse in Serie B, perdendo la metà di queste gare, incluse tre sconfitte arrivate nel girone in andata.

• Il Parma è stata la squadra a giocare più palloni nell’area di rigore avversaria in Serie B nella regular season 2022/23 (941), avendo però anche segnato nove gol dalla distanza, meno solo del Bari (11) nello scorso campionato cadetto.

• La prossima sarà la 150ª panchina nella regular season di Serie B per Fabio Pecchia; l’allenatore del Parma vanta una percentuale di vittorie del 45% (67/149) e una media punti a partita di 1.64 nella competizione.

• Anthony Partipilo, neocquisto del Parma, ha fornito 16 assist totali nelle ultime due regular season di Serie B, record al pari di Antonio Palumbo; inoltre, è uno dei sei giocatori che nel periodo hanno creato almeno 100 occasioni nella competizione.

• Adrian Benedyczak del Parma ha stabilito nello scorso campionato il suo record realizzativo nella regular season di Serie B: otto reti, di cui ben sette dall’inizio dell’anno solare 2023.

• Luca Ceppitelli, neoacquisto della Feralpisalò, è stato il giocatore del Venezia che nella scorsa regular season ha intercettato più palloni (39) ed effettuato più respinte difensive (92).

Fonte: Opta

Nella foto, l'unico precedente allo stadio “Tardini” datato 10 ottobre 2016 e terminato con il punteggio di 1-2 a favore dei Leoni del Garda.