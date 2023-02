Feralpisalò vs Padova: i convocati di mister Vecchi

La Feralpisalò si rituffa in campionato dopo la sconfitta casalinga subita domenica contro la Virtus Verona. Secondi in classifica a due punti di distanza dal Pordenone impegnato contro il Renato, i leoni del Garda ospitano a Salò il Padova undicesimo in classifica a quota 33 punti e reduce dal pareggio interno proprio contro la capolista. I verdeblù sono chiamati a cambiare il passo di un 2023 non iniziato benissimo, soprattutto tra le mura amiche ancora a secco di vittorie nel nuovo anno.

La partita, con fischio d’inizio alle ore 18, sarà trasmessa su Eleven Sports e diretta gol Sky Sport.

Le dichiarazioni pre gara del mister Stefano Vecchi: “Non possiamo permetterci una prestazione come quella di domenica. Il nostro girone rimane quello più competitivo e non possiamo permetterci altri errori. Domani affrontiamo una squadra solida e ben organizzata, sarà una partita difficile. Il nostro obiettivo deve essere quello di ritrovare la continuità fino alla fine del Campionato”.

Di seguito la lista dei convocato diramata dal tecnico Stefano Vecchi al termine della rifinitura:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panìco, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.