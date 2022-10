La Feralpi rimonta e pareggia a Padova

Termina in parità il big match tra Feralpisalò e Padova con i leoni del Garda che prima vanno sotto e poi la riprendono nel secondo tempo con grande forza e tenacia.

Ritmi alti sin dalle prime battute di gioco con i padroni di casa che che provano a sfruttare il fattore campo, ma la prima vera occasione è targata Feralpisalò e arriva poco dopo il quarto d’ora: Zennaro e Siligardi aprono la retroguardia veneta, la palla arriva a Guerra che va alla conclusione ma colpisce un palo clamoroso a porta spalancata. La partita è vivace, ma al 42’ è il Padova a passare in vantaggio: Pizzignacco è bravo a chiudere lo specchio a Russini, ma sulla respinta Dezi è più lesto di tutti a ribadire in rete. Nella ripresa la Feralpisalò entra in campo decisa a recuperare la partita e dopo sei minuti il pareggio è conquistato: Siligardi salta Calabrese sulla destra e crossa al centro per Icardi che di testa anticipa Valentini e batte Donnarumma. Le due squadre giocano con molta intensità, ma il risultato resta invariato fino al triplice fischio dell’arbitro che pone fine alla contesa. Allo stadio Eugenio di Padova finisce 1-1, con entrambe le formazioni a 13 punti, dietro al Novara capolista.

Prossimo impegno per la Feralpisalò domenica 9 ottobre alle 14:30, dove al “Lino Turina” di Salò arriverà la Pro Vercelli.

Le parole dei protagonisti rilasciate al termine della partita.

Mister Stefano Vecchi: “Abbiamo giocato una buona gara. Abbiamo retto e tenuto il campo contro una squadra che gioco un calcio dinamico. Abbiamo avuto le nostre occasioni, in diversi momenti della partita, il nostro rimpianto è di non averle sfruttare a pieno.”

Filippo Pittarello: “Quando si affrontano due squadre forti l’intensità e il ritmo della partita sono sempre molto alti. È stata una partita tosta, sotto tutti i punti di vista, perché loro sono una grande squadra e giocano bene. È stata, comunque, una partita equilibrata quindi il pareggio è il risultato più giusto.”

Simone Icardi: “Sono contentissimo per il gol, però oggi l’importante era fare un buon risultato su questo campo difficile e ci siamo riusciti. Sapevamo sarebbe stata una partita tosta, infatti abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo, ma poi siamo riusciti ad uscirne e abbiamo fatto un’ottima partita”.

IL TABELLINO

PADOVA - FERALPISALÒ 1-1

PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Calabrese; Vasic (72' Germano), Dezi, Cretella, Jelenic (72' Curcio); Liguori (61' Franchini), Russini (56' Ceravolo); Piovanello (61' Gagliano). A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Radrezza, Zanchi, Ghirardello. A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Radrezza, Zanchi, Ghirardello. Allenatore: Caneo.

FERALPISALÒ (4-3-2-1): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Benedetti, Salines; Icardi (64’ D’Orazio), Zennaro, Balestrero; Siligardi (71’ Cernigoi), Guerra (64’ Palazzi); Pittarello (85’ Carraro). A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Musatti, Bacchetti, Pilati, Verzeletti, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

RETI: 42’ Dezi (P), 51’ Icardi (F)

AMMONIZIONI: Siligardi (F), Icardi (F), Dezi (P), Belli (P), Pittarello (F), Salines (F), D’Orazio (F).

NOTE: Angoli 8-6. Recupero 0’-3’. Spettatori 4572.

Fonte immagine: Feralpisalò.