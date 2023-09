Feralpisalò-Modena, numeri e statistiche della partita

Sabato 16 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Modena, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Negli ultimi due precedenti un pareggio e una vittoria per gli emiliani.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Primo confronto in assoluto in Serie B tra Feralpisalò e Modena. L’ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate in campionato è stato nella Serie C 2020/21 e in entrambe le occasioni, la squadra emiliana ha mantenuto la porta inviolata: pareggio interno 0-0 nel match d’andata, successo 1-0 nella gara di ritorno in casa dei lombardi.

• La Feralpisalò è stata sconfitta in tutte le prime quattro sfide di questo campionato, senza trovare il gol - già record negativo per una squadra al suo esordio assoluto in Serie B - in generale, quella bresciana potrebbe diventare la prima squadra a perdere le prime cinque partite stagionali restando a secco di gol nel torneo cadetto.

• Il Modena ha vinto le prime tre gare del campionato in corso e potrebbe infilare quattro successi nei primi quattro match per la prima volta in una singola stagione della Serie B a girone unico.

• Il Modena è reduce da quattro successi consecutivi in Serie B, considerando anche il finale della scorsa stagione; i canarini potrebbe collezionare cinque vittorie di fila nel campionato cadetto per la prima volta dal febbraio 1951.

• Tra le squadre che hanno segnato il 100% dei gol su azione in questo inizio di campionato, il Modena è quello che ne conta di più: cinque su cinque.

• Il tecnico della Feralpisalò, Stefano Vecchi, ha perso tutte le prime quattro partite alla guida dei bresciani in questo campionato; nelle ultime 15 stagioni di Serie B (dal 2009/10), soltanto tre allenatori hanno perso tutte le loro prime cinque sfide con una squadra nella competizione: Vincenzo Vivarini (le prime sei con l’Entella nel 2020/21); Moreno Longo (le prime cinque con l’Alessandria nel 2021/22) e Alessio Pala (le prime cinque al timone dell’AlbinoLeffe nel 2011/12).

• Luca Strizzolo ha segnato in ciascuna delle ultime tre sfide di campionato e potrebbe centrare il bersaglio per quattro match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie B. Inoltre, nelle ultime 10 stagioni del torneo cadetto (dal 2014/15 e compresa questa), soltanto due giocatori del Modena sono andati a bersaglio per almeno quattro gare di fila nella competizione: Davide Luppi (4, nel 2016) e Pablo Granoche (5, nel 2014/15).