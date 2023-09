Feralpisalò, contro il Modena il primo storico punto in Serie B

Al termine di una grande prestazione, la Feralpisalò conquista il primo storico punto in Serie B. L’inizio non è dei migliori con il Modena che dopo due minuti apre le marcature: cross di Tremolada, deviazione poco efficace di Pizzignacco e palla che arriva a Falcinelli che deposita in rete. I Leoni del Garda non si scompongono e la 9’ trovano il meritato pareggio. Il primo gol in serie cadetta è di Balestrero, bravo a sfruttare al meglio un cross da destra del compagno Letizia. Intorno al 20’ la formazione emiliana va vicinissimo al gol con Tremolada che da fuori area carica il mancino spedendo la palla sul palo. Alla mezz’ora sono invece i padroni di casa a provarci con Zennaro che entra in area e calcia ma il suo destro finisce alto.

Nella ripresa c’è molto equilibrio fino al minuto 63’ quando Felici in area e nel difendere palla viene atterrato da Magnino. L’arbitro fischia il rigore per i gardesani, ma richiamato dal VAR, il direttore di gara cambia decisione e ammonisce Felici per simulazione che però, già stato ammonito in precedenza, è costretto ad abbandonare il campo. Nel finale di partita le occasioni da rete lasciano spazio all’agonismo, ma anche in inferiorità numerica i verdeblù reggono agli attacchi avversari conservando il risultato di parità.

Sabato prossimo alle 14 i Leoni del Garda giocheranno ancora allo stadio di “Garilli” di Piacenza dove arriverà il Pisa.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - MODENA 1-1

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia (90′ Bergonzi), Bacchetti, Pilati, Martella; Fiordilino (78’ Di Molfetta), Zennaro (72’ Hergheligiu), Balestrero; Parigini (72’ Compagnon), La Mantia (78’ Butic), Felici. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Ceppitelli, Kourfalidis, Pietrelli, Sau. Allenatore: Vecchi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (59’ Guiebre); Magnino, Gerli (73’ Gargiulo), Palumbo; Tremolada (87’ Giovannini); Falcinelli (59’ Strizzolo), Manconi. A disposizione: Seculin, Cauz, Ponsi, Riccio, Battistella, Duca, Abiuso, Bonfanti. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

ASSISTENTI: Miniutti di Maniago; Luciani di Siena.

RETI: 2’ Falcinelli - 9’ Balestrero

AMMONITI: Felici, Balestrero, Fiordilino - Oukhadda, Gargiulo, Pergreffi, Palumbo.

ESPULSI: 45’ Legati (dalla panchina), Felici.

NOTE: Angoli 4-7. Recupero 3’-6’.