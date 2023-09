Feralpisalò-Modena, le parole pre partita del tecnico di Stefano Vecchi

Sabato 16 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Modena, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. I verdeblù, ancora in cerca del primo punto in Serie B, si sono allenati in mattinata sul campo dello stadio “Lino Turina” di Salò e al termine della seduta il tecnico Stefano Vecchi ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“Questa sosta è servita, abbiamo avuto la possibilità di allenarci e alzare il livello della squadra che è adeguato a quello che dobbiamo fare. Abbiamo costruito la squadra per giocare in un certo modo e siamo convinti di avere le carte in regola per dare una svolta al campionato. Siamo un po’ in ritardo ma c’è tempo per raggiungere il nostro obiettivo”.