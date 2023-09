Feralpisalò-Modena: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 14

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Leoni del Garda pronti a scendere in campo alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Modena, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B.

A dirigere l’incontro sarà il signor Camplone della sezione di Albenga. Gli assistenti saranno i signori Miniutti della sezione di Maniago e Luciani della sezione di Siena, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Cerbasi della sezione di Arezzo.

Le formazioni ufficiali:

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bacchetti, Balestrero, Fiordilino, Pilati, Zennaro, parigini, Martella, La Mantia, Letizia, Felici. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Butic, Di Molfetta, Compagnon, Ceppitelli, Sau, Hergheligiu, Kourfalidis, Bergonzi, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

MODENA: Gagno, Pergriffi, Palumbo, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Gerli, Mancini, Zaro, Cotali, Oukhadda. A disposizione: Seculin, Ponsi, Duca, Guiebre, Bonfanti, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Riccio, Strizzolo, Cruz, Abiuso. Allenatore: Bianco.