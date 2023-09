Feralpisalò-Modena, le dichiarazioni del post partita

Dopo la partita contro il Modena terminata con il risultato di 1-1, il tecnico Stefano Vecchi e il centrocampista dei Leoni del Garda, Davide Balestrero hanno parlato in conferenza stampa. Queste le loro parole.

Mister StefanoVecchi: “Abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi sono stati bravi a non mollare e a rialzarsi dopo il loro gol iniziale, cosa che non era facile. Oggi dopo questa prestazione un episodio come quello accaduto (il rigore negato da Var e la conseguente espulsione di Felici, ndr) lascia veramente l’amaro in bocca perché al di là del fatto che fosse rigore o meno il contatto in area c’è stato e considerarla una simulazione mi è sembrato veramente eccessivo. Siamo in Serie B perché ce lo siamo meritato, vogliamo rimanerci ed essere considerati come tutti gli altri”.

Davide Balestrero: “Purtroppo non siamo partiti bene, abbiamo subito gol immediatamente però la squadra ha reagito bene rimanendo in partita anche se non era facile. Siamo riusciti a trovare il gol e poi abbiamo fatto una buona prestazione creando anche delle situazioni potenzialmente pericolose e ci portiamo a casa un punto, ed è un buon punto perché guadagnato in dieci e contro una squadra forte come il Modena”.