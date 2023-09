Feralpisalò-Modena: i convocati dal mister Stefano Vecchi

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Questa mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul campo dello stadio “Lino Turina” di Salò, in vista della sfida contro il Modena, in programma sabato 16 settembre alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza e valevole per la quinta giornata di Serie B. Oltre infortunati Ferrarini, Voltan, Da Cruz e Verzeletti, il tecnico Stefano Vecchi dovrà rinunciare anche a Camporese.

Questi i giocatori convocati per la sfida con il Modena:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

3 Tonetto, 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

CENTROCAMPISTI

8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro (C), 27 Hergheligiu, 39, Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.