FeralpiSalò, mister Vecchi in vista del derby lombardo contro il Renate: “. Vogliamo sempre dar continuità, a maggior ragione in uno scontro diretto"

Il FeralpiSalò sta disputando un ottimo girone d’andata di questo campionato di serie C, al momento la squadra si trova al terzo posto a 36 punti. Il Padova però è più che abbordabile, lontano solo 2 punti, mentre più difficile è la corsa al primo posto, occupato saldamente dal Sudtirol a quota 44 punti.

Dietro al FeralpiSalò, a pari punteggio con la formazione bresciana, troviamo il Renate: le due squadre si affrontano oggi, con il calcio d’inizio in programma alle ore 13. Un derby lombardo tra due formazioni che stanno disputando fin qui un’ottima stagione: il Renate arriva da un filotto positivo lungo 8 partite in casa, ben 7 le vittorie e solo un pareggio casalingo. Un attacco che fa paura quello del Renate, che vince lo scettro di miglior attacco del girone: ben 37 i gol realizzati. Un problema non secondario per il FeralpiSalò, in emergenza difensiva.

Mister Vecchi ha parlato della sfida nella consueta conferenza stampa pre partita, sottolineando come ci sia effettivamente un’emergenza difensiva ma la squadra è pronta a far bene in ogni caso: “Abbiamo il reparto difensivo un po’ in emergenza per le squalifiche ma abbiamo giocatori e risorse per sopperire a questa mancanza al momento. Il Renate è la squadra che ha fatto più gol di tutti, gioca bene e corre, più o meno giochiamo tutte e due allo stesso modo e siamo squadre che stanno facendo bene. Vogliamo sempre dar continuità, a maggior ragione domani che è uno scontro diretto. Stiamo facendo una media punti a partita altissima, abbiamo visto che possiamo competere con tutti. La squadra sta bene ed è in fiducia, domani però sarà una bella gara e il Renate ci metterà sicuro in difficoltà.”