Feralpisalò, Mauro Coltrini è il nuovo allenatore della Primavera

Mauro Coltrini è il nuovo allenatore della Primavera della Feralpisalò. L’ufficialità è arrivata tramite una nota pubblicata dalla società sul proprio sito ufficiale. Coltrini, già allenatore della formazione Under 17, succede a Felice Tufano che aveva traghettato i baby Leoni del Garda fino alla fine del campionato dopo l’esonero di Damiano Zenoni.

Nato a Gavardo il 21 giugno 1980, Mauro Coltrini inizia la propria carriera da allenatore nel 2005 all’AC Montichiari, dove resterà per sei stagioni. Nel 2011 arriva per la prima volta sulle sponde salodiane del Garda fino al 2016. Chiusa la prima parentesi in verdeblù, Coltrini si trasferisce alla Voluntas Montichiari, centro di formazione Inter, per poi passare nel 2018 nelle giovanili del Brescia, dove rimane fino al 2022. A luglio dello stesso anno inizia la sua seconda avventura con la Feralpisalò diventando allenatore della formazione Under 17. Per Coltrini è l’ottava stagione da Leone del Garda, la terza consecutiva.

Le prime parole di Mauro Coltrini da allenatore della Primavera

"Per me è una grande opportunità e ringrazio il Presidente Pasini, il Ds Ferretti e il responsabile del Settore giovanile, Elia Legati per la fiducia e la stima. Gran parte del gruppo già lo conosco perchè ci sono ragazzi che alleno dall'U17 quindi sono molto contento anche di questo, perchè ci sarà l’opportunità di proseguire un lavoro già avviato.

La nostra stagione partirà il 5 agosto e sicuramente l'obiettivo personale sarà quello di valorizzare i ragazzi come abbiamo sempre fatto con elementi che hanno lavorato forte e hanno già svolto passi importanti verso la prima squadra. Quindi un aspetto importante sarà sicuramente questo, far sì che più ragazzi possibili riescano ad esordire con la squadra di mister Diana.

Per quanto riguarda il campionato sicuramente come obiettivo ci sarà invece quello di arrivare più in alto possibile in classifica. Ho conosciuto mister Diana ed entrambi abbiamo la volontà di creare una sinergia fra le parti per cercare di riuscire a formare dei giocatori che possano essere utili alla causa dei Leoni del Garda".