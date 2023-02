Colpo Feralpisalò: Marco Sau nuovo leone del Garda

Serie C

Serie C Girone A

La Feralpisalò fa sul serio e per puntare alla Serie B s’è rinforzata con un vero e proprio colpo di mercato ufficializzando l’acquisto di Marco Sau. L’attaccante sardo classe ‘87, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Cagliari, Sampdoria e Benevento era svincolato ed ha accettato la proposta del Club salodiano rifiutando, tra le altre, anche quella del Brescia. Marco Sau vestirà la maglia dei leoni del Garda fino al termine della stagione con la clausola del rinnova automatico in caso di promozione

Di seguito il comunicato della Società verdeblù:

“Feralpisalò è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive, fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per la stagione 2023/2024 in caso di promozione, di Marco Sau. L’attaccante classe ‘87, che in carriera vanta oltre 400 presenze e 120 gol nei professionisti, vestirà la maglia verdeblù numero 20. A Marco il più cordiale benvenuto a Salò”.

Fonte immagine: Feralpisalò.