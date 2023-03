La Feralpisalò vince e vola in classifica

I leoni del Garda superano in rimonta il Mantova allo stadio “Lino Turina” di Salò e allunga a più il vantaggio sulla Pro Sesto fermata a reti inviolate dal Renate e va a più 6 sul Pordenone sconfitto 4-1 a Novara.

Partita in salita per i verdeblù che al 3’ subiscono un’imbucata dei biancorossi con Bocalon che va in gol. Doccia fredda. I ragazzi di mister Vecchi non si fanno intimorire e riprendono subito in mano le redini del gioco. Il pareggio arriva al minuto 36’: Guerra lancia Siligardi, Matteucci manca l'anticipo e Sili infila Chiorra con un destro secco. Un pareggio più che meritato quello del verdeblù che allo scadere del primo tempo trovano il sorpasso con Guerra: Siligardi lancia sulla fascia Voltan che crossa sul primo palo. Il numero 17 in anticipo sul portiere deposita la sfera in rete.

Nel secondo tempo non c’è storia. I Leoni del Garda dominano il gioco e al minuto 59 segnano il 3-1 con la doppietta personale di Siligardi: assist di tacco di Guerra per il numero 26 che di sinistro dal limite segna il gol che chiude il match. Nei minuti finali i leoni del Garda non rischiano nulla e conquistano tre punti importantissimi a sei giornate dalla fine del campionato. Il modo migliore per affrontare la settimana e prepara la prossima sfida in programma sabato 25 marzo in trasferta a Trento.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi al termine della partita:

“È un’altra giornata positiva, una partita in meno alla fine del campionato. Nonostante lo svantaggio, siamo riusciti a non scomporci ed a riprendere in mano il match fino alla fine. Purtroppo negli ultimi tempo stiamo avendo dei problemi con gli infortuni, ma avendo un ottimo organico chiunque va in campo dà sempre il 100% per il risultato finale”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - MANTOVA 3-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Salines; Zennaro (40'st Bacchetti), Palazzi (73’ Musatti), Balestrero; Voltan (50’ Icardi), Guerra (73’ Pietrelli), Siligardi (85’ Sau). A disposizione: Volpe, Venturelli, Panico, Carraro, Armati. Allenatore: Vecchi.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra, Ceresoli (75’ Silvestro), Matteucci, Ghilardi, Panizzi; Gerbaudo, Pierobon (85’ Agbugui), Procaccio (65’ Conti); Mensah, Bocalon (75’ Yeboah), Fontana (65’ D’Orazio). A disposizione: Malaguti, Chiesa, Fazzi, Padella, Rodriguez. Allenatore: Mandorlini.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

ASSISTENTI:

RETI: 7’ e 59’ Siligardi, 46’ pt Guerra - 3’ Bocalon.

AMMONITI: Salines - Bocalon, Gerbaudo

NOTE: angoli 3-7. Recupero 1’ pt -4’ st.

Fonte immagine: Feralpisalò.