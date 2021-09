FeralpiSalò – Mantova: fischio d’inizio alle 20.30

Il FeralpiSalò sfida in casa il Mantova nella terza giornata di serie C, il fischio d'inizio è previsto per le 20.30

Alle ore 20.30 il FeralpiSalò scende in campo nella gara casalinga contro il Mantova, valida per la terza giornata di Serie C, girone A. La squadra è chiamata a dar seguito all’ottima prova messa in evidenza contro il Seregno, vinta per 3 reti a 1. A dirigere la gara ci sarà Matteo Centi, della sezione di Terni, mentre gli assistenti saranno Andrea Cravotta Pinna, della sezione di Città di Castello, e Giuseppe Luca Lisi, della sezione di Firenze.

Al termine dell’allenamento pre-gara di ieri pomeriggio, il mister Stefano Vecchi ha diramato la lista dei convocati. L’unico indisponibile è Bacchetti, oltre agli assenti per squalifica Balestrero e Di Molfetta; di seguito invece la lista dei convocati

PORTIERI

1 Liverani, 22 Gelmi, 12 Porro

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Brogni, 19 Corrado, 13 Legati, 5 Pisano, 31 Salines, 15 Suagher, 25 Zanini

CENTROCAMPISTI

21 Carraro, 10 Corradi, 29 Damonte, 18 Cristini, 8 Guidetti, 27 Hergheligiu

ATTACCANTI

17 Guerra, 20 Luppi, 9 Miracoli, 11 Spagnoli, 30 Tirelli