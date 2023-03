Feralpisalò vs Mantova: convocati e dichiarazioni di Mister Vecchi

La Feralpisalò scenderà in campo domenica 19 marzo per affrontare allo stadio “Lino Turina” il Mantova, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie C. Reduci dal pareggio esterno contro il Lecco, i Leoni del Garda sono al comando del girone A con 58 punti, a più 2 sulla Pro Sesto, e vogliono continuare a sognare in grande. A Salò arriva il Mantova reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Arzignano e che attualmente si trova in zona play off a quota 35 punti. Per la sfida contro i biancorossi, mister Vecchi dovrà rinunciare allo squalificato Pittarello e agli indisponibili: Buti?, Hergheligiu e Tonetto.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi alla viglia della partita:

“Domani affrontiamo una squadra difficile. Ogni partita da qui alla fine del campionato è fondamentale per l’obiettivo finale. Siamo davanti di soli due punti e questo non ci può far stare tranquilli. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine. Domani recuperiamo alcuni innesti a centrocampo e torniamo a giocare con il nostro modulo. Durante tutta la stagione siamo sempre stati penalizzati da diversi infortuni ma siamo sempre stati bravi a reagire alla difficoltà”.

I giocatori convocati per la partita contro il Mantova:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 24 Armati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

10 Di Molfetta, 17 Guerra, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.