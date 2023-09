Feralpisalò, presentato a Librixia il libro “CapaciDi”

Lunedì 25 settembre è stato presentato il libro “CapaciDi”, il primo prodotto editoriale di Feralpisalò. Palcoscenico migliore per l’iniziativa non poteva che essere a “Librixia 2023” l’annuale manifestazione libraria che si svolge a Brescia.

Al centro del romanzo, redatto in collaborazione all’autore Alessandro Lucà, c’è il tema della legalità e del percorso anti mafia, molto cari al club verdeblù. La storia di “CapaciDi” nasce il 29 maggio 2022 quando in occasione della semifinale playoff al Barbera, a pochi giorni dal 30esimo anniversario della strage di Capaci, la Feralpisalò scese in campo con una maglia commemorativa portata che ricordava Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Protagonisti nel redarre il racconto anche i ragazzi del Liceo Fermi di Salò con cui quest’anno Feralpisalò ha sviluppato, durante il progetto scuola, un percorso volto a sensibilizzare sul tema della lotta alla malavita.

A cominciare dall’iniziativa di Palermo, i Leoni del Garda hanno chiesto agli studenti di sviluppare dei testi, sotto forma di corrispondenza epistolare, per rielaborare le storie liberamente interpretate di due ragazzi - Paolo e Giovanni - che da Palermo si trasferiscono a Salò e vengono a contatto con la realtà dei verdeblù.

L’autore, Alessandro Lucà, ha poi cucito il tutto in una trama da cui è nato il romanzo “CapaciDi”, presentato a Librixia insieme al Prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà.

All’evento non poteva mancare il presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, che ha commentato così: “L’iniziativa del maggio 2022 è stata l’emblema di come interpretiamo il calcio. Deve unire le comunità e andare oltre le tifoserie, specialmente quando ci troviamo di fronte a queste stragi e questi eroi, che dobbiamo continuare a ricordare perché sono i nostri eroi contemporanei che hanno dato la vita per la libertà di tutti, per un mondo migliore. Questo è il messaggio che il calcio deve dare. E la Feralpisalò in questo si distingue, magari diamo fastidio a qualcuno ma noi continueremo ad agire così: vivere lo sport per ricordare e unire i popoli, le comunità e, soprattutto, l’Italia”.