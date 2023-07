Feralpisalò, i Leoni del Garda vincono il trofeo “Pasini - Steel Cup”

La stagione della Feralpisalò è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria del trofeo “Pasini - Steel Cup”, il memorial dedicato alla figura del fondatore del Gruppo Feralpi, Carlo Nicola Pasini e tutte e tre le squadre hanno a che fare con lo sponsor.

I Leoni del Garda si sono aggiudicati la quarta edizione del triangolare superando Virtus Entella e Carrarese allo Stadio “Lino Turina” di Salò.

Al termine della manifestazione hanno parlato il presidente Giuseppe Pasini e l’allenatore Stefano Vecchi. Queste le loro parole:

Presidente Giuseppe Pasini: “Torniamo in campo con la Steel Cup, sullo stadio Lino Turina di Salò e siamo molto contenti di poter continuare con questo torneo. Quest’anno affronteremo Carrarese e Virtus Entella, due belle squadre. Noi pensiamo sempre con i piedi per terra al nostro percorso e andiamo avanti così. La stagione ormai è alle porte. Sono stati due anni intensi fino a qui, ma non ci vogliamo fermare”.

Stefano Vecchi: “Faceva molto caldo, avevamo un carico di lavoro pesante però abbiamo fatto delle buone cose, visto dei bellissimi gol ed è una cosa importante. Non abbiamo preso gol, quindi è sicuramente un bel segnale. Abbiamo visto dei giovani bravi. È chiaro che poi per il campionato che dobbiamo fare sarà sicuramente un’altra cosa quindi ci aspettiamo di migliorare sotto tutti gli aspetti: fisici, tecnici e anche numerici. Siamo contenti per la vittoria, ma ora pensiamo a domenica”.