Feralpisalò-Lecco | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la strepitosa vittoria casalinga contro il Catanzaro, la Feralpisalò torna in campo al “Garilli” di Piacenza per affrontare il Lecco in uno scontro diretto delicatissimo che può valere l’aggancio in classifica. La Feralpisalò si trova infatti a quota 17 punti, all’ultimo posto in coabitazione dello Spezia, a meno 3 dalla formazione lecchese.

Pre partita e precedenti

Il primo successo nella storia della Feralpisalò in serie cadetta è arrivato proprio nella gara di andata contro il Lecco: era il 26 settembre, sfida valida per la 7ª giornata e finì 2-1 con reti di Davide Balestrero al 51' e Mattia Felici al 54' (in mezzo il momentaneo pareggio dei blucelesti con Nicoló Buso al 52').

In totale tra Serie B e Serie C, sono sette i confronti tra le due formazioni: 2 vittorie a testa e 3 pareggi.

La Feralpisalò ha guadagnato 10 punti nelle ultime cinque partite di campionato giocate (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Da metà dicembre a oggi, solo il Parma capolista (11 punti) ha fatto meglio in Serie B.

Il Lecco, invece, ha perso entrambe le ultime due partite giocate in Serie B, subendo ben otto reti.

Dove vederla

Feralpisalò-Lecco sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella. Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis. Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli. Non disponibili: Carraro, Letizia, Verzeletti e Voltan. Gjyla e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.

Le probabili formazioni

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Compagnon. Allenatore: Zaffaroni.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjiak, Battistini, Caporale; Ionita, Crociata, Sersanti; Di Stefano, Novakovich, Buso. Allenatore: Bonazzoli.