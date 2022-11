Feralpisalò vs Juventus NG: i convocati di mister Vecchi

Feralpisalò e Juventus Next Gen si affrontano per la seconda volta in stagione dopo la gara disputata il 2 novembre, sempre allo stadio “Lino Turina” di Salò, valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. In quell’occasione ad vere la meglio furono i bianconeri che conquistarono l’accesso agli ottavi di finale vincendo per 5 a 2, ma in campionato sarà diverso con i gardesani che non intendono abbassare la guardia per continuare la corsa al primo posto occupato dal Pordenone distante tre punti. Dopo il turno di squalifica, mister Vecchi ritrova tra i convocati Balestrero che potrà offrire più scelte al centrocampo verdeblù. Nella lista dei diffidati, invece, ci sono Salines e D’Orazio.

La partita è in programma alle ore 18 e sarà visibile su Eleven Sports e Sky Sport-Diretta gol.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi alla vigilia della partita.

“Sarà una partita difficile, anche per le varie assenze che ancora abbiamo. Abbiamo già giocato contro la Juventus in questa stagione e dobbiamo cercare di fare meglio della scorsa partita. Loro vengono da una serie positiva di risultati, da un periodo molto solido. Sono una squadra forte con tanti giovani promettenti. Domani scenderà in campo chi sta meglio. Valuterò chi è al 100% per affrontare i 90 minuti. Giocare partite così ravvicinate è dura, soprattutto per le difficoltà che abbiamo tra infortuni e influenze, ma scendere in campo sempre con l’obiettivo di dare continuità al nostro percorso”.

Ecco la lista dei convocati

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 13 Legati*, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.