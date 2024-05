Feralpisalò, il presidente Giuseppe Pasini: “Ci riproveremo”

Giornata amara per la Feralpisalò: la sconfitta esterna contro il Venezia ha infatti sancito la retrocessione in Serie C dopo un solo anno di permanenza in cadetteria.

A parlare dopo l’amaro esito sportivo è stato il presidente dei Leoni del Garda, Giuseppe Pasini, attraverso una nota ufficiale. Il numero uno verdeblù ha voluto ringraziare staff, giocatori e tutte le persone che sono state vicine alla squadra, ma soprattutto ha dichiarato che la Feralpisalò ci riproverà con forza ed è entusiasmo.

Le parole del presidente Giuseppe Pasini

“Le retrocessioni sono sempre amare da digerire, ma mai come in questa circostanza mi sento di ringraziare staff e giocatori per la prova dimostrata a Venezia contro una grande squadra.

Posso dire che, al di là della sconfitta maturata nei minuti finali, i nostri ragazzi si sono battuti come leoni dando prova di grande attaccamento alla maglia Verdeblù e credendoci fino alla fine. A loro va un plauso da parte di tutta la società e un abbraccio di conforto per l’amarezza della retrocessione.

Colgo l’occasione per ringraziare amici sostenitori e tutti quelli che ci sono stati vicini in questa stagione storica per il nostro Club, ma un ringraziamento particolare lo voglio dedicare a tutti i nostri tifosi della Vecchia Guardia e della Fossa dei Pirati che ci sono sempre stati vicini con il loro entusiasmo, il loro sostegno e con la loro allegria.

Mi hanno sempre insegnato che dalle sconfitte si impara a traghettare le vittorie: ci riproveremo con l’entusiasmo di sempre sperando di avervi sempre al mio fianco per continuare a scrivere un’altra pagina della nostra storia.

Vi abbraccio”.