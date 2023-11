Il presidente Pasini consegna la terza maglia al governatore della Lombardia Fontana

Il presidente di Feralpisalò, Giuseppe Pasini, ha consegnato al governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la terza maglia realizzata per questa storica stagione di Serie B e dedicata al primo sito Unesco italiano, vanto locale e del Paese: il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte in provincia di Brescia.

Un modo in più per celebrare il legame con il territorio anche attraverso una maglia di calcio. È il significato dell'iniziativa del club che ha incontrato a palazzo Lombardia il governatore per donargli la maglia sui cui è impresso il labirinto, simbolo del Parco. Alla consegna della maglia con la speciale livrea, personalizzata sul retro con "Fontana 1", presenti anche il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, il direttore del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte (Brescia) Maria Giuseppina Ruggiero e Paolo Gheza, titolare azienda ViBi di Piancogno (Brescia), main sponsor Feralpisalò.

Le dichiarazioni

Attilio Fontana (governatore della Regione Lombardia): "Una scelta che esalta il valore dell'appartenenza al territorio e la storia delle nostre origini, dal momento che nel simbolo della Regione Lombardia vi è proprio la 'Rosa camuna' della Valcamonica. Ringrazio il presidente Pasini per questo dono che ha anche un alto valore simbolico". Giuseppe Pasini (presidente della Feralpisalò): "Ci tenevamo molto a consegnare questa maglia al governatore Fontana, perché ripercorre la storia della Valcamonica. Credo sia un modo utile e importante per diffondere i valori di una valle così importante e laboriosa e più in generale della nostra Lombardia".