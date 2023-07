Feralpisalò, Giuseppe Pasini eletto nel Consiglio direttivo della Lega B

Giuseppe Pasini è un nuovo membro del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Dopo l’uscita dall’associazione di alcuni consiglieri in seguito al passaggio in altra categoria dei loro club di riferimento, il presidente della Feralpisalò è stato eletto alla prima votazione insieme all’amministratore delegato dell’As Cittadella Mauro Michelini e il socio e consigliere del F.C. Sudtirol Federico Merola. A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B è stato invece eletto il presidente dell’Ascoli calcio Carlo Neri. I nuovi consiglieri eletti vanno ad aggiungersi a Giovanni Corrado, Dario Mirri, Mauro Balata, Carlo Neri e agli ‘indipendenti’ Andrea Messuti e Mauro Pizzigati.

Oltre alle nuove nomine, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il budget della stagione sportiva 2023/24. Tutte le società, inoltre, si sono espresse in maniera unanime a far rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. Infine, sono stati confermati anche per la stagione sportiva 2023/24 gli attuali format playoff/playout, così come i criteri per la classifica avulsa e il numero di sostituzioni (che restano cinque).