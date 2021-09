FeralpiSalò fuori dalla Coppa Italia serie C: passa il turno la Juventus U23

Finisce 3 a 2 la sfida tra FeralpiSalò e Juventus U23, è quest'ultima a passare il turno di Coppa Italia serie C

La FeralpiSalò esce sconfitta dal confronto con la Juventus U23 e lascia la Coppa Italia di serie C: 3 a 2 il risultato finale. Il primo tempo, molto combattuto da entrambe le squadre, si è sbloccato solo al termine dei 45 minuti: Spagnoli della FeralpiSalò insacca con un bel tiro a giro ma risponde subito dopo Solue, che riporta il punteggio in parità.

Al quarto d’ora della ripresa la Juventus U23 passa in vantaggio con la seconda rete di Solue e poi ci pensa Compagnon a raddoppiare e fissare il punteggio sul 3 a 1. La FeralpiSalò si riversa in avanti, Luppi accorcia con una bella conclusione di destro ma non basta a ribaltare il risultato, fermo sul 3 a 2 finale.

JUVENTUS U23 (4-3-3): Garofani; Barbieri, De Winter, Riccio, Ntenda (26’pt Anzolin); Miretti (33’st Leone), Zuelli, Palumbo (17’st Sersanti); Soule (17’st Compagnon), Cudrig (1’st Brighenti), Sekulov. A disposizione: Israel Wimber, Raina, Leo, Stramaccioni, Akè, Pecorino. All. Zauli.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Gelmi; Salines, Pisano, Zanini (17’st Bacchetti), Brogni (29’st Corrado); Damonte, Guidetti (40’st Miracoli), Di Molfetta; Corradi (29’st Balestrero); Spagnoli, Guerra (17’st Luppi). A disposizione: Liverani, Porro, Bergonzi, Legati, Cristini, Hergheligiu, Tirelli.

Nel post gara mister Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida appena conclusasi, ha sottolineato i diversi errori commessi dalla sua squadra, con disattenzioni che andranno evitate nelle prossime partite: “Volevamo sicuramente passare il turno, non siamo partiti bene purtroppo anche oggi abbiamo commesso errori grossolani difensivi, dobbiamo assolutamente cercare di essere più completi e attenti. Questa è una squadra che lavora e che fa, deve cercare di diventare più concreta, certi errori e certe disattenzioni difensive non sono ammesse”.