Feralpisalò, Felice Tufano nuovo coordinatore tecnico del Settore Giovanile

Sarà Felice Tufano il nuovo coordinatore tecnico del Settore giovanile della Feralpisalò. Tufano, che vanta un’importante esperienza da allenatore in vivai di spessore, tra cui Juventus, Parma, Sampdoria e Sassuolo, ha firmato un contratto con i verdeblù fino al 30 giugno 2024. A Tufano il compito di proseguire il buon lavoro svolto da Alex Pinardi che dalla prossima stagione lavorerà per l’Atalanta.

Queste le prime parole di Felice Turano dopo la firma con i Leoni del Garda:

“Orgoglio, appartenenza, serietà e identità. Ho percepito questo appena entrato in contatto con Feralpisalò. Un club che da sempre valorizza i giovani e crede molto nel lavoro del Settore giovanile. Trovo un palmarés importante, con una Primavera che dopo lo scudetto e la promozione ha ottenuto una salvezza molto importante nella passata stagione. E con molti giovani seguiti benissimo sin da piccoli e, in alcuni casi, accompagnati fino in Prima squadra.

Mi inserisco in un gruppo di lavoro già rodato, con allenatori e staff che stanno facendo e hanno fatto un ottimo lavoro e che coordinerò con entusiasmo, umiltà, professionalità e disponibilità al confronto, condividendo con loro tutto il lavoro da svolgere. Ringrazio Il presidente Giuseppe Pasini, il Ds Andrea Ferretti e il Dt Elia Legati per la fiducia e il Dg Pietro Lodi per l’accoglienza, sarà un piacere collaborare con lui per la crescita dei nostri ragazzi”.