Feralpisalò, esonerato Stefano Vecchi

Stefano Vecchi non è più l’allenatore della Feralpisalò. A renderlo noto è la società del presidente Pasini attraverso un comunicato stampa.

Arrivato sulla panchina gardesana l’estate del 2021, Vecchi ha guidato i Leoni del Garda alla storica promozione in Serie B. L’andamento fin qui non esaltante (7 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria) e il 3-0 subito lo scorso turno contro il Catanzaro sono stati fatali al tecnico bergamasco.

Sulla panchina verdeblù dovrebbe arrivare Marco Zaffaroni, reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Hellas Verona in Serie A conclusa con la conquista della salvezza. Già questo pomeriggio il nuovo tecnico guiderà la squadra in allenamento.

Di seguito il comunicato del club sull’esonero di Stefano Vecchi:

“Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda.

Contestualmente, Feralpisalò comunica che, oltre a Vecchi, terminerà la collaborazione con i verdeblù anche il collaboratore tecnico Giordano Paganotto.

Ad entrambi, i più sinceri auguri per i migliori successi personali e professionali”.