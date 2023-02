Feralpisalò: stop di quattro settimane per Elia Legati

Brutta notizia per la Feralpisalò e il tecnico Stefano Vecchi che dovranno rinunciare ad Elia Legati per almeno un mese. Uscito dopo dopo dieci minuti di gioco nel corso della partita disputata allo stadio “Silvio Piola” contro la Pro Vercelli, il capitano dei leoni del Garda è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra. I tempi di recupero per il rientro in campo sono stimati in circa 4 settimane, perciò Legati salterà lo scontro diretto contro il Pordenone nel posticipo di lunedì 27 febbraio allo stadio “Lino Turina” di Salò.